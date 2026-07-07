Lo Scandicci ha vinto la 24ª edizione del Trofeo Salvischiani, battendo il Csl Prato Social Club 3-1 in finale. La competizione, organizzata dalla Zenith Prato, si è conclusa con questa partita, confermando la sua reputazione nel calcio giovanile toscano. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse squadre e si è svolta come una grande occasione di confronto tra le giovani formazioni della regione.

Si è chiusa con la vittoria dello Scandicci per 3-1 sul Csl Prato Social Club, la 24esima edizione del Trofeo Salvischiani. Una straordinaria festa di sport organizzata dalla Zenith Prato e che, anche quest’anno, ha confermato il proprio prestigio nel panorama del calcio giovanile toscano. Alcuni numeri raccontano bene la dimensione raggiunta dalla manifestazione: centinaia di giovani atleti, tecnici, dirigenti e famiglie che hanno animato il centro sportivo "Chiavacci" nel segno della passione, del fair play e della crescita sportiva. Il premio Fair Play del panathlon Club Prato è andato a Manuel Paoli, giocatore dello Scandicci. Miglior portiere è risultato Lorenzo Brocchini, dell’Atletico Lucca, mentre il miglior giocatore è stato Christian Ciani, anche lui dello Scandicci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Salvischiani si conferma trofeo d’eccellenza

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