il mattone si conferma il bene rifugio per eccellenza degli italiani

Il settore immobiliare in Italia mostra segnali di tenuta, con il mattone che si conferma come uno degli investimenti preferiti dagli italiani. A Milano, nel maggio del 2026, si registra un costante incremento dei prezzi delle proprietà residenziali, che continua a sostenere la domanda di case. I dati indicano che l'acquisto di immobili rimane una delle scelte principali per chi cerca stabilità finanziaria. L'andamento del mercato evidenzia una crescita continua, che coinvolge diverse aree del paese.

Milano, 20 maggio 2026 – La casa si conferma il bene rifugio degli italiani. E il mattone continua a correre. Nel 2025 il mercato residenziale ha registrato una nuova fase espansiva: il fatturato complessivo sfiora i 1 35 miliardi di euro, con una crescita dell’8,25% rispetto all’anno precedente e oltre il 60% nell’ultimo decennio. A fotografare il momento positivo del comparto è il Quarto Osservatorio sull’Abitare di Scenari Immobiliari e Abitare Co., presentato a Milano durante il Forum dell’Abitare 2026. Le compravendite hanno raggiunto quota 770mila abitazioni, quasi 50mila in più rispetto al 2024 (+7%), mentre per il 2026 si punta alla soglia delle 800mila transazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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