Sono iniziati i traslochi di arredi e materiali scolastici in undici classi coinvolte nel progetto di rigenerazione urbana, finanziato con oltre 20 milioni di euro dalla Regione. Il programma Entangled, dopo lunghe attese, entra ora nella fase operativa. Il restyling da 7 milioni di euro della scuola Frank ha portato alla preparazione delle classi per il trasferimento. Le operazioni riguardano gli edifici interessati dall'intervento di riqualificazione.

Dopo lunghe attese, il programma Entangled entra nel vivo. Sono partiti in questi giorni i primi traslochi degli arredi e di tutto il materiale relativo a servizi e attività scolastiche presenti negli edifici interessati dal progetto di rigenerazione urbana, finanziato dalla Regione con oltre 20 milioni di euro. La scuola Frank si prepara al grande restyling da oltre 7 milioni di euro, mentre le 11 classi saranno spostate – e smembrate – in altri plessi della città. Arredi, accessori, fotocopiatrici, stampanti, materiali di laboratori dell’istituto della Crocetta e della casa della cittadinanza sono stati imballati e spostati da una ditta specializzata per lasciare vuote le strutture prima dell’inizio dei cantieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il restyling da 7 milioni della Frank. Undici classi sono pronte al trasloco

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