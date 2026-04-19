A Bobbio è stata avviata una fase di rinnovamento della cabinovia, con un investimento di circa 22 milioni di euro. L’installazione di nuove strutture sostituirà la vecchia linea, che negli ultimi trent’anni ha trasportato milioni di persone tra Barzio e i Piani di Bobbio. La realizzazione di questa opera mira a migliorare i collegamenti e la capacità di trasporto nella zona.

Decine e decine di migliaia, anzi milioni di sciatori, escursionisti, turisti negli ultimi trent’anni l’hanno utilizzata per andare e venire tra Barzio e i Piani di Bobbio. Solo nell’ultima stagione invernale si stimano almeno 500mila passeggeri, un record assoluto. Nonostante fosse sicura e in regola con i rigidi standard, la cabinovia del comprensorio della Valsassina, costruita nel 1993, ha però compiuto ormai il suo tempo e deve essere sostituita. Nemmeno il tempo di spegnere gli impianti di risalita e innevamento e chiudere le piste, che i lavori sono già cominciati. "Ha assolto al suo compito per anni, ha portato migliaia di persone su questa montagna, ma oggi non è più quello che serve, perché è datata e lenta – spiegano da Itb, Imprese turistiche barziesi, la società di gestione del comprensorio -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bobbio, nuova cabinovia. Al via il restyling da 22 milioni di euro

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