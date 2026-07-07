Il razionalismo libico in mostra un pezzo di storia architettonica italiana
È stato scoperto un complesso di edifici pubblici, scuole, ospedali e quartieri costruiti in Libia nella prima metà del Novecento da architetti e ingegneri italiani. Questi edifici rappresentano un esempio di razionalismo architettonico italiano di quel periodo. Il sito mostra tracce di sperimentazioni progettuali che sono rimaste in parte nascoste nel tempo. Attualmente, queste strutture sono considerate un pezzo di storia architettonica italiana quasi dimenticato.
“C’è un pezzo di storia architettonica italiana quasi rimosso, ma attualissimo, costruito in Libia da architetti e ingegneri italiani nella prima metà del ‘900: edifici pubblici, scuole, ospedali, quartieri, sperimentazioni progettuali”. Così Walter Baricchi, architetto vicepresidente dell’Ordine degli architetti di Reggio, curatore della mostra internazionale: “ Il razionalismo libico ”, che rimane aperta fino al 10 luglio, al capannone 17 del Tecnopolo (Capannone 19). L’esposizione è nata nell'ambito del protocollo di cooperazione ufficiale siglato tra il Libyan Board of Architecture e diversi Ordini degli Architetti italiani, fra cui Reggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Temin guanti, 90 anni di storia industriale italiana in mostra dal 22 maggio all’Archivio di Stato di NapoliDal 22 maggio all’Archivio di Stato di Napoli sarà allestita una mostra documentaria intitolata La Memoria nelle Mani, dedicata a celebrare i 90 anni...
Nemi celebra oltre un secolo di storia con la Sagra delle Fragole e la Mostra dei Fiori. L’edizione 2026 dedicata alla Cucina Italiana Patrimonio dell’UmanitàNemi si prepara a celebrare oltre un secolo di tradizione con la Sagra delle Fragole e la Mostra dei Fiori, eventi che si tengono nel centro storico...