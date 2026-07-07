il razionalismo libico in mostra un pezzo di storia architettonica italiana

Notizia in breve

È stato scoperto un complesso di edifici pubblici, scuole, ospedali e quartieri costruiti in Libia nella prima metà del Novecento da architetti e ingegneri italiani. Questi edifici rappresentano un esempio di razionalismo architettonico italiano di quel periodo. Il sito mostra tracce di sperimentazioni progettuali che sono rimaste in parte nascoste nel tempo. Attualmente, queste strutture sono considerate un pezzo di storia architettonica italiana quasi dimenticato.