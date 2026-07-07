Le forze di sinistra segnalano un peggioramento delle condizioni del reparto di Ostetricia e Ginecologia, evidenziando gravi carenze di personale. La denuncia arriva in un contesto di preoccupazioni sul nuovo piano sociosanitario regionale, che secondo i rappresentanti politici non avrebbe affrontato adeguatamente il problema. La situazione viene descritta come una minaccia per la qualità dei servizi offerti nel reparto, senza ulteriori dettagli sulle eventuali conseguenze o risposte delle autorità competenti.

CITTÀ DI CASTELLO – Le forze politiche di sinistra denunciano il rischio di indebolimento del reparto di "Ostetricia e Ginecologia" sollevando "forti preoccupazioni nel silenzio del nuovo piano sociosanitario regionale". Nonostante il punto nascita registri oltre 500 parti annui superando gli standard nazionali, la struttura "soffre di gravi carenze d’organico con soli cinque medici a fronte di carichi di lavoro superiori ad altri presidi". Viene contestato anche "il blocco del concorso per il Direttore di struttura complessa, bandito nel 2024 e rimasto privo di atti conclusivi" ed evidenziata la necessità di superare logiche di ridimensionamento attraverso una corretta programmazione e una trasparente distribuzione del personale del nuovo concorso USL. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Psi denuncia: "Ostetricia e Ginecologia, restano gravi le carenze di organico"

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