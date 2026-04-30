L’Ospedale di Nocera Inferiore sta affrontando problemi nell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia, che si trovano a dover gestire una situazione di organico molto ridotto. La carenza di personale e le difficoltà logistiche stanno creando criticità nell’erogazione dei servizi sanitari. La situazione è stata segnalata come grave e urgente da parte del personale coinvolto.

Si fa sempre più critica la situazione presso l’Ospedale di Nocera Inferiore, dove l’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia si trova ad affrontare significative difficoltà organizzative e operative. A denunciare lo stato di emergenza è Salvatore Capodanno, infermiere e referente del.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Il capo del Dap in visita al carcere casertano: "Gravi criticità su organico e gestione internati"Dopo il rafforzamento, con 12 unità, del personale di Polizia Penitenziaria della casa di reclusione di Aversa ieri il capo del Dipartimento...

Ostetricia e ginecologia, il Gom lancia due percorsi d’avanguardia per la tutela della donnaUnico centro in Calabria per la preservazione della fertilità oncologica e attivazione del parto in acqua con percorso diagnostico terapeutico...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Ostetricia e Ginecologia, gravi criticità nell'organico: la denuncia; Umberto I, allarme in ostetricia: organico sotto i minimi; Sanità, CIMO Sicilia denuncia gravi criticità nella Pediatria dell’Ospedale di Licata.

Ostetricia e Ginecologia con il personale «condiviso». Sinistra italiana: no al «derby» Bisceglie-BarlettaLa segreteria cittadina di Sinistra Italiana ha espresso preoccupazione per i recenti sviluppi delle vicende relative ai reparti di Ostetricia e Ginecologia degli ospedali di Bisceglie e Barletta. lagazzettadelmezzogiorno.it

Il record di Ostetricia e Ginecologia: I risultati frutto di un gran lavoroL’Unità complessa operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Urbino è diventata un’eccellenza a livello nazionale per qualità e sicurezza delle cure. Non è un’opinione, ma un dato, ... ilrestodelcarlino.it

In occasione della Giornata Internazionale dell’Ostetrica, la UOC di Ostetricia e Ginecologia di Cassino vi invita a partecipare a “Passeggiata con le ostetriche”, un momento di incontro, benessere e condivisione alla scoperta dei servizi del reparto. Parten - facebook.com facebook