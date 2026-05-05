Ci sono gravi carenze di organico Protesta dei sindacati di Polizia

Da lanazione.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I sindacati di polizia hanno denunciato una grave carenza di organico che si protrae da tempo, causando turni di lavoro molto lunghi per gli agenti e un numero insufficiente di pattuglie in servizio nelle diverse zone. La mancanza di personale è considerata un problema strutturale, che coinvolge la quotidianità di chi lavora nelle forze dell’ordine e la presenza sul territorio.

La carenza di personale è cronica e strutturale: gli agenti sono costretti a turni massacranti, le pattuglie sul territorio sono insufficienti. A pagarne le conseguenze sono i cittadini, che vedono compromessa la propria sicurezza quotidiana. La sicurezza non è un lusso, è un diritto. Non possiamo accettare che i nostri agenti lavorino in condizioni insostenibili e che i cittadini ne paghino il prezzo. Chiediamo risposte immediate. A lanciare l’allarme e sollecitare un potenziamento dell’organico del commissariato di Poggibonsi sono i due sindacati di polizia Fsp e Sap, che oggi effettueranno un volantinaggio al mercato cittadino per informare la popolazione e chiedere un intervento urgente delle istituzioni per quella che viene definita una vera e propria " emergenza ".🔗 Leggi su Lanazione.it

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