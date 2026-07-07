SIENA – Il professor Marco Gori, docente di Fondamenti di Informatica presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche dell’Università di Siena, ha ricevuto il Donald Hebb Award 2026. Il riconoscimento, conferito dalla International Neural Network Society (INNS), è stato assegnato a Maastricht tra il 21 e il 26 giugno scorsi, in occasione della World Conference on Computational Intelligence. Il premio deve il suo nome a Donald Hebb, studioso canadese noto per le sue teorie sulla connettività neuronale e considerato una figura chiave per la neuropsicologia. Il riconoscimento viene destinato annualmente a ricercatori che si distinguono per aver sviluppato modelli computazionali ispirati al funzionamento del cervello umano, fornendo un apporto innovativo allo sviluppo delle reti neurali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Segui gli aggiornamenti su Siena.

© Corrieretoscano.it - Il professor Marco Gori dell’Università di Siena insignito del Donald Hebb Award 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

40 anni di Internet in Italia - CNR Pisa, 30 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

AI applicata all'oncologia: ricercatore dell’Università vince Merit AwardUn ricercatore italiano specializzato in oncologia ha ricevuto il Merit Award dall’American Society of Clinical Oncology.

Hantavirus, il turista di Sant’Elena (non contagioso) in isolamento al Sacco. Il professor Andrea Gori: nessuno che lo abbia incontrato è a rischioUn turista proveniente da Sant’Elena, una piccola isola britannica dell’Atlantico, è stato ricoverato in isolamento presso l’ospedale Sacco di Milano...