Hantavirus il turista di Sant’Elena non contagioso in isolamento al Sacco Il professor Andrea Gori | nessuno che lo abbia incontrato è a rischio

Un turista proveniente da Sant’Elena, una piccola isola britannica dell’Atlantico, è stato ricoverato in isolamento presso l’ospedale Sacco di Milano a causa di un sospetto di infezione da hantavirus. Secondo le autorità sanitarie, l’uomo non è contagioso e nessuno tra le persone che lo hanno incontrato è a rischio. La comunità di Sant’Elena conta circa cinquemila abitanti ed è situata a circa duemila chilometri dalle coste africane.

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