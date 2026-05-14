Hantavirus il turista di Sant’Elena non contagioso in isolamento al Sacco Il professor Andrea Gori | nessuno che lo abbia incontrato è a rischio
Un turista proveniente da Sant’Elena, una piccola isola britannica dell’Atlantico, è stato ricoverato in isolamento presso l’ospedale Sacco di Milano a causa di un sospetto di infezione da hantavirus. Secondo le autorità sanitarie, l’uomo non è contagioso e nessuno tra le persone che lo hanno incontrato è a rischio. La comunità di Sant’Elena conta circa cinquemila abitanti ed è situata a circa duemila chilometri dalle coste africane.
Milano, 14 maggio 2026 – I sola di Sant’Elena, territorio britannico d’Oltremare nel mezzo dell’Atlantico (i quasi duemila chilometri dalle coste dell’Africa resero definitivo persino l’esilio di Napoleone), ha circa cinquemila abitanti. epa12947798 The MV Hondius cruise ship, affected by several hantavirus cases, remains anchored inside the Port of Granadilla de Abona in Tenerife, Spain, 11 May 2026. Authorities prepared to disembark the last passengers, who were expected to be repatriated from Tenerife South Airport. EPARAMON DE LA ROCHA Ed è uno di loro i l sessantenne britannico in isolamento dalla sera di martedì 12 maggio all’ospedale...🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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