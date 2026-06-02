Un ricercatore italiano specializzato in oncologia ha ricevuto il Merit Award dall’American Society of Clinical Oncology. Attualmente è in fase di formazione all’ultimo anno di specializzazione e lavora come Research Fellow presso un istituto di ricerca a Barcellona. La premiazione si è svolta il 1° giugno 2026. La sua ricerca si concentra sull’applicazione dell’intelligenza artificiale in campo oncologico.

Pisa, 1 giugno 2026 – Paolo Ciracì, medico specializzando all’ultimo anno in Oncologia Medica all’Università di Pisa e attualmente Research Fellow presso l’Hospital del Mar Research Institute di Barcellona, ha ricevuto il Merit Award dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO). Il riconoscimento gli sarà conferito durante il congresso annuale dell’associazione in programma a Chicago dal 29 maggio al 3 giugno, il più importante appuntamento mondiale dedicato all’oncologia. Ciracì, 31 anni, è stato premiato per uno studio sull’intelligenza artificiale applicata all’oncologia. L’obiettivo era individuare biomarcatori in grado di prevedere l’efficacia di una chemioterapia intensificata nei pazienti con tumore del colon-retto metastatico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - AI applicata all'oncologia: ricercatore dell’Università vince Merit Award

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