Il primo evento live di Corriere Giochi arriva a Milano in Sala Buzzati via Balzan 3 Presenti per un pomeriggio all’insegna del divertimento della scoperta e delle relazioni tanti creator del mondo giochi abbonati e firme del quotidiano

Notizia in breve

Il primo evento live di Corriere Giochi si terrà a Milano, nella sala Buzzati in via Balzan 3, l’8 luglio. L’iniziativa vedrà la partecipazione di numerosi creator del mondo giochi, abbonati e firme del quotidiano. L’evento durerà un pomeriggio e sarà dedicato a momenti di divertimento, scoperta e interazione tra i presenti. La sala ospiterà attività e incontri legati ai giochi e alle comunità che li ruotano.