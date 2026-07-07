Il primo evento live di Corriere Giochi arriva a Milano in Sala Buzzati via Balzan 3 Presenti per un pomeriggio all’insegna del divertimento della scoperta e delle relazioni tanti creator del mondo giochi abbonati e firme del quotidiano
Il primo evento live di Corriere Giochi si terrà a Milano, nella sala Buzzati in via Balzan 3, l’8 luglio. L’iniziativa vedrà la partecipazione di numerosi creator del mondo giochi, abbonati e firme del quotidiano. L’evento durerà un pomeriggio e sarà dedicato a momenti di divertimento, scoperta e interazione tra i presenti. La sala ospiterà attività e incontri legati ai giochi e alle comunità che li ruotano.
L a data da segnare in agenda è quella dell’ 8 luglio: il primo evento live di Corriere Giochi arriva a Milano, in Sala Buzzati, via Balzan 3. Presenti, per un pomeriggio all’insegna del divertimento, della scoperta e delle relazioni tanti creator del mondo giochi, abbonati e firme del quotidiano, come Manuela Croci, Daniele Dallera, Angela Frenda, Mario Garofalo, Candida Morvillo, Fabrizio Roncone, Roberta Scorranese, Beppe Severgnini. Insieme a loro, tanti ospiti speciali, tra i quali: Simone Barlaam, Dino Meneghin, Maurizio Nichetti, Davide Oldani e tanti altri. La spa dei peluche in Giappone: dove i giocattoli del cuore rinascono X Leggi anche › Dai puzzle magnetici agli activity book: 20 giochi furbi e tascabili per bambini in viaggio Corriere Giochi live, come funziona. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Segui gli aggiornamenti su Milano.
Il Milan ha salvato la natura del derby | UN CENTIMETRO ALLA VOLTA – Paolo Condò
Notizie e thread social correlati
Gkolomeev ha vinto un milione di dollari battendo il record del mondo dei 50m stile libero ai “Giochi del doping”Gkolomeev ha vinto un milione di dollari battendo il record del mondo nei 50 metri stile libero durante gli Enhanced Games, eventi tenuti a Las Vegas...
Salone del Libro, l’eredità delle Olimpiadi Milano-Cortina. Barbacetto: “La leggenda dei Giochi a costo zero per il pubblico è stata smentita”Al Salone del Libro vengono affrontate le conseguenze delle Olimpiadi Milano-Cortina, con un focus sulle promesse non mantenute.
Temi più discussi: Corriere della Sera inaugura gli eventi live di Corriere Giochi; Corriere della Sera porta Corriere Giochi dal digitale agli eventi live; Giochi del Corriere, la grande festa per gli abbonati. Ecco come iscriversi online; Giokeria fa il pieno, da oggi si affianca a Ludika 1243.
L’8 luglio, in Sala Buzzati, nella sede storica del nostro quotidiano, comincia il primo evento dal vivo dedicato a Corriere Giochi. Alla giornata, condotta dal direttore di Sette Venanzio Postiglione, partecipano ospiti speciali: il nuotatore paralimpico Simone B facebook
Corriere Giochi diventa Live, appuntamento a Milano e in edicolaIl primo evento live di Corriere Giochi arriva a Milano, in Sala Buzzati, via Balzan 3. Presenti, per un pomeriggio all’insegna del divertimento, della scoperta e delle relazioni tanti creator del mon ... iodonna.it
Corriere della Sera porta Corriere Giochi dal digitale agli eventi liveCorriere della Sera amplia il progetto Corriere Giochi. La piattaforma che propone ogni giorno quiz e giochi originali passa dal digitale al territorio con una serie di eventi dal vivo dedicati agli a ... msn.com
#CorseraMilano - Results on X | Live Posts & Updates x.com