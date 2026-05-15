Salone del Libro l’eredità delle Olimpiadi Milano-Cortina Barbacetto | La leggenda dei Giochi a costo zero per il pubblico è stata smentita
Al Salone del Libro vengono affrontate le conseguenze delle Olimpiadi Milano-Cortina, con un focus sulle promesse non mantenute. Un commentatore ha affermato che la leggenda delle Olimpiadi a costo zero per il pubblico è stata smentita, evidenziando come, a tre mesi dall’evento, i privati abbiano già iniziato a chiedere fondi al Comune. La questione riguarda la gestione finanziaria e le promesse fatte in vista dei Giochi, che ora sono soggette a nuove analisi e confronti.
“Avevano promesso Olimpiadi a costo zero per il pubblico, ma tre mesi dopo i privati stanno bussando alle casse del Comune ”. Dal salone del libro di Torino, il giornalista del Fatto Quotidiano Gianni Barbacetto prova a tracciare un bilancio della prima eredità delle Giochi Milano-Cortina. La Corte dei Conti ha avviato indagini sugli extra costi dell’ Arena Santa Giulia per verificare un eventuale danno erariale di 134 milioni che la società Eventim ha chiesto al Comune. “La leggenda delle Olimpiadi a costo zero è stata smentita”. Allo stand di Paper First a Torino è disponibile il libro di Giuseppe Pietrobelli “Una montagna di soldi. Sprechi, incompiute e affari: lo scandalo delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Paolo Verri La Fondazione Mondadori e Carlo Fruttero
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