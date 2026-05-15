Salone del Libro l’eredità delle Olimpiadi Milano-Cortina Barbacetto | La leggenda dei Giochi a costo zero per il pubblico è stata smentita

Al Salone del Libro vengono affrontate le conseguenze delle Olimpiadi Milano-Cortina, con un focus sulle promesse non mantenute. Un commentatore ha affermato che la leggenda delle Olimpiadi a costo zero per il pubblico è stata smentita, evidenziando come, a tre mesi dall’evento, i privati abbiano già iniziato a chiedere fondi al Comune. La questione riguarda la gestione finanziaria e le promesse fatte in vista dei Giochi, che ora sono soggette a nuove analisi e confronti.

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