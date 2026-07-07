Il Portogallo è stato eliminato dai Mondiali dopo una sconfitta per 1-0 contro la Spagna. La partita, considerata tra le più attese degli ottavi, si è conclusa con la rete decisiva segnata negli ultimi minuti, sfruttando un errore difensivo del Portogallo in pieno recupero. La gara è stata caratterizzata da poche occasioni da gol e da un andamento equilibrato, con la vittoria spagnola che ha deciso l’esito del match.

La montagna partorì il proverbiale topolino. Il derby iberico, sulla carta l’ ottavo più atteso, offre meno spettacolo del previsto e viene deciso dal primo errore della difesa lusitana in pieno recupero. Quella che doveva essere la sfida tra il presente e il futuro del calcio, ovvero Cristiano Ronaldo contro Lamine Yamal, vede le due stelle piuttosto opache e quasi mai pericolose. In campo all’AT&T Stadium di Dallas tanto tatticismo, prestazioni impeccabili delle due difese, poche palle gol e ancora meno spettacolo. Proprio quando i supplementari sembrano inevitabili, i cambi operati da De la Fuente fanno la differenza: punizione battuta rapida, Ferran Torres lancia Mikel Merino che batte l’uscita di Diogo Costa con un rasoterra sul primo palo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Il Portogallo di Cristiano Ronaldo fuori dai mondiali: la Spagna vince 1-0

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