Ronaldo è fuori dai Mondiali! La Spagna elimina il Portogallo al 91esimo

Da sportface.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Spagna ha eliminato il Portogallo al 91esimo minuto con un gol di Merino e si è qualificata ai Mondiali. Cristiano Ronaldo lascia il torneo senza vittorie, mentre il Portogallo viene battuto e fuori dalla competizione. La partita si è conclusa con la vittoria della Spagna, che ha superato gli avversari negli ultimi minuti. Ronaldo non giocherà più in questa edizione dei Mondiali.

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Cristiano Ronaldo saluta il Portogallo e i Mondiali senza coppa: la Spagna riesce a qualificarsi grazie a un gol di Merino Alla fine va avanti la Spagna. Nonostante le Furie Rosse dessero l’impressione di essere decisamente più pericolose a ogni accelerazione, il Portogallo aveva avuto le occasioni per fare male, soprattutto con Nuno Mendes, e si era fermata a pochi centimetri dalla rete. Nel primo tempo, è stato proprio il team di Cristiano Ronaldo a prendere il possesso del gioco, ma scontrandosi contro la buona difesa della Spagna, che non ha lasciato molti spazi agli avversari. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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