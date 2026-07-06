Il Portogallo è stato eliminato dai Mondiali dopo la sconfitta contro la Spagna negli ottavi di finale. La partita si è conclusa con un risultato che ha segnato la fine di un’era per alcuni giocatori, tra cui Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il campo in lacrime. La sfida tra le due nazionali ha avuto un forte impatto emotivo, chiudendo un capitolo importante per il calcio portoghese nel torneo.

di Marco Baridon Portogallo è stato eliminato dai Mondiali contro la Spagna. Come è andata la sfida per Conceicao e Cristiano Ronaldo. Il grande derby iberico valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 si chiude con un verdetto drammatico, storico e dal grandissimo impatto emotivo. Al termine di una sfida estremamente bloccata, vissuta sul filo del rasoio e della tensione psicologica, la Spagna supera 1-0 il Portogallo, strappando il pass per i quarti di finale e condannando la selezione lusitana a una dolorosa eliminazione. Una partita prettamente tattica, che sembrava ormai destinata ai tempi supplementari, risolta soltanto nelle battute conclusive da una fiammata improvvisa che ha lasciato gli avversari nel baratro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Portogallo eliminato dai Mondiali, la Spagna infrange il sogno di Conceicao. È la fine di un’era per Cristiano Ronaldo (in lacrime)

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