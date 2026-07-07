Il Philips Power Flosser 3000 è l' idropulsore che pulisce i denti come un filo interdentale e rende il tutto divertente o quasi

Il Philips Power Flosser 3000 è un idropulsore progettato per rimuovere placca e residui tra i denti, simulando l’effetto del filo interdentale. È dotato di diverse modalità di pulizia e di una testina rotante. Il dispositivo funziona con acqua e ha un serbatoio integrato di capacità variabile. È indicato per l’uso quotidiano e si presenta come una soluzione efficace per migliorare l’igiene orale.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Philips Power Flosser 3000 può essere, finalmente, la risposta definitiva al senso di colpa maturato da chi non riesce a usare con la dovuta costanza il filo interdentale. Se il tuo dentista ti ha perseguitato per anni con l’invito a usarlo ogni singolo giorno, sappi che non sei solo, e che c'è una soluzione. Il problema è che, per quanto efficace, il filo tradizionale viene percepito come una seccatura perché richiede tempo, manualità e pazienza. È fin troppo facile rimandare, saltare, o dimenticarsene. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Philips Sonicare Power Flosser 3000 HX3711 20: Recensione e Opinioni

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