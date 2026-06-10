Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rubare un trimmer multiuso. La polizia ha fermato il sospetto in un negozio mentre cercava di uscire con il dispositivo senza pagare. Il trimmer, appartenente alla serie 7000 di un noto marchio, è stato recuperato. L’uomo è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti. La merce non è stata consegnata ai clienti e il tentativo di furto è stato segnalato alle autorità.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Philips Multigroom Serie 7000 è un trimmer multiuso che possiamo in qualche modo collegare a una domanda sociologica molto seria: quanti strumenti per la cura personale abbiamo nell'armadietto del bagno? Per alcuni uomini, un rasoio elettrico e uno spazzolino da denti sono tutto ciò che serve. Se invece sei come me, una mattina potresti svegliarti con diversi tagliapeli per il naso piazzati davanti al tuo viso assonnato, senza avere la minima idea di come districarti in una simile situazione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il Philips Multigroom Serie 7000 è il trimmer multiuso che fa praticamente tutto quello che ti serve

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Philips Multigroom 7000 Review | Philips 7-in-1 Trimmer Demo, Performance Test & Styling Review

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