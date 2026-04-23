Sul sito di Amazon, il robot aspirapolvere Xiaomi X20+ è disponibile a un prezzo di 299 euro. Il dispositivo è dotato di una stazione automatica che si occupa dello svuotamento dei contenitori e del lavaggio dei panni. Secondo le specifiche del produttore, il robot può operare autonomamente per un massimo di 75 giorni senza intervento umano. La promozione riguarda anche la possibilità di acquistare il prodotto direttamente online.

? Cosa sapere Xiaomi Robot Vacuum X20+ scende a 299 euro su Amazon con stazione automatizzata.. Il sistema gestisce svuotamento detriti e lavaggio panni con autonomia fino a 75 giorni.. Il robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum X20+ scende a un prezzo di 299 euro su Amazon, offrendo una gestione quasi totale della pulizia domestica grazie alla sua stazione di base automatizzata. è abituato a dover svuotare manualmente i contenitori della polvere o a dover strofinare i panni dopo ogni passaggio, questo dispositivo 4 in 1 rappresenta un salto generazionale nel concetto di automazione. La novità principale risiede nella capacità dello Xiaomi...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Xiaomi X20+: il robot che pulisce e lava tutto a soli 299 euro

XIAOMI X20 Max – Come configurare il robot per la prima volta

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