Il testo evidenzia come il bullismo possa lasciare ferite invisibili, causate da parole, sguardi e dall’indifferenza. Si sottolinea come il silenzio e l’assenza di reazione possano essere forme di maltrattamento emotivo, capaci di scavare solchi profondi nell’anima delle vittime. Non si fa riferimento a eventi specifici o a casi concreti, ma si descrive un fenomeno che può manifestarsi in vari contesti sociali.

Esistono ferite che non lasciano segni sulla pelle, ma scavano solchi profondi nell'anima. Sono quelle provocate dalle parole, dagli sguardi, dall'indifferenza, da quel silenzio assordante che troppo spesso accompagna il bullismo. È proprio di quel silenzio che voglio parlare. Un silenzio che protegge chi umilia e abbandona chi soffre.Questo non è un semplice articolo. È una testimonianza. È il grido di una ragazza che per troppo tempo ha soffocato il proprio dolore dietro un sorriso sempre più fragile. Lo scrivo non per suscitare pietà, ma perché nessuno possa più dire: "Non lo sapevo."Ho diciotto anni e tra pochi giorni conseguirò il diploma. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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La condanna: il peso dell'indifferenza

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