Senzatetto trovato senza vita a Mercogliano | ancora un dramma dell’indifferenza

Un uomo di origine ucraina, senza fissa dimora, è stato trovato morto questa mattina nei terreni di fronte a un supermercato a Monteforte Irpino. La vittima viveva da anni per le strade della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini senza ancora identificare le cause della morte. Nessun altro dettaglio è stato comunicato.

Questa mattina un uomo di origine ucraina, che da anni viveva per le strade della città nell'indifferenza generale, è stato trovato senza vita nei terreni di fronte al supermercato Lidl di Monteforte Irpino.Sul posto sono intervenuti il comandante dei Carabinieri di Mercogliano e il personale del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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