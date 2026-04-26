A San Magno, nel centro di Legnano, si sono svolte commemorazioni dedicate al Tricolore e alla Resistenza. La cerimonia ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, che hanno ricordato eventi storici e figure significative di quel periodo. Durante l’iniziativa, sono state esposte bandiere e sono stati letti discorsi ufficiali. La giornata ha sottolineato l’importanza di mantenere vivo il ricordo di quegli avvenimenti, in un momento in cui l’indifferenza sembra crescere.

LEGNANO (Milano) "Fare memoria oggi è difficile non solo per il tempo che passa ma anche per un altro motivo; per la presenza di un nemico che, con il tempo, si è fatto sempre più pericoloso: l’indifferenza. Fare memoria, dunque, è un vero e proprio esercizio di responsabilità". È con queste parole che il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, ha sottolineato il legame inscindibile che negli anni si è creato tra le celebrazioni dell’anniversario della Liberazione e la necessità, reiterata nei discorsi di rito, di tenere viva la memoria degli eventi di 81 anni fa. Lo ha fatto ieri mattina in piazza san Magno, luogo che per tradizione ospita il momento principale delle iniziative organizzate per il 25 Aprile, di fronte a circa duecento persone intervenute per l’occasione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tricolore e Resistenza a San Magno. Legnano più forte dell’indifferenza

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