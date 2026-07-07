Il parroco di Castel Gandolfo ha espresso il desiderio che il Papa possa trascorrere un vero periodo di riposo nel borgo laziale. Don Tadeusz Rozmus, salesiano polacco e parroco di San Tommaso da Villanova, ha detto che il Papa dovrebbe vivere questa fase come preferisce, dedicandosi alla preghiera, al riposo, alla lettura o allo sport. La sua intenzione è che il Papa viva questa pausa in modo sereno e libero.

Don Tadeusz Rozmus, salesiano polacco e parroco di San Tommaso da Villanova, auspica che Leone XIV possa trascorrere delle buone vacanze nel borgo laziale: “Vogliamo semplicemente che viva serenamente questo tempo secondo i suoi desideri e obiettivi: preghiera, riposo, lettura, sport”. Il sacerdote condivide pure l’emozione della gente di avere di nuovo il Pontefice tra loro: “Il ritorno di Leone XIV fa rivivere i ricordi dei soggiorni estivi di Giovanni Paolo II" . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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© Vaticannews.va - Il parroco di Castel Gandolfo: “Desideriamo che il Papa viva qui un autentico riposo"

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