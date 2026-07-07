Il Parlamento europeo ha approvato con 414 voti favorevoli, 224 contrari e 18 astensioni una richiesta all’Autorità per i partiti politici di verificare se il partito di estrema destra Esn, di cui fa parte anche il leader di Futuro Nazionale, rispetti i valori dell’Unione Europea. La richiesta mira a controllare l’aderenza del partito alle norme e ai principi fondamentali dell’UE. La decisione segue le preoccupazioni sollevate riguardo alle posizioni e ai contenuti del partito.

Con 414 voti favorevoli, 224 contrari e 18 astensioni il Parlamento europeo ha richiesto all’Autorità per i partiti politici (APPF) di verificare se il partito di estrema destra Europe of Sovereign Nations (Europa delle nazioni sovrane, Esn), di cui fa parte anche il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, sia conforme ai valori dell’Ue. In particolare bisogna verificare che rispetti le condizioni per la registrazione e il finanziamento previste dal regolamento sullo statuto e sul finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Il voto si è tenuto a scrutinio segreto. Il via libera alla richiesta costituisce un passaggio procedurale che consente la verifica e non rappresenta una presa di posizione nel merito della questione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Parlamento europeo chiede di indagare sul partito di estrema destra Esn di cui fa parte Vannacci: verifiche sull'”aderenza ai valori Ue”

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