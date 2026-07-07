Il nuovo calendario delle newsletter di Gazzettait | da oggi il mercoledì c' è il Calciomercato

Da oggi, il nuovo calendario delle newsletter di Gazzetta.it prevede l'invio del focus sul Calciomercato ogni mercoledì. La modifica riguarda gli appuntamenti dedicati agli approfondimenti sugli sport più seguiti dai lettori, con un aggiornamento nel palinsesto settimanale. La variazione interessa la programmazione delle comunicazioni via email, senza modificare altri contenuti o titoli già previsti. La novità si inserisce nel tentativo di offrire informazioni più tempestive e concentrate sulla trattazione delle notizie di calcio.

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