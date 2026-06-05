Serie A | oggi il calendario il Lecce scopre la sequenza delle avversarie Calcio

Oggi è stato pubblicato il calendario della stagione 2026-2027 di Serie A. La sequenza delle partite e delle avversarie è ora nota, e il Lecce ha già scoperto il percorso che lo attende. La stagione inizia subito dopo la conclusione dell’attuale campionato, ancora in corso, e si inserisce nel quadro delle operazioni di programmazione del massimo campionato italiano. La pubblicazione del calendario conferma le date e le squadre coinvolte per la prossima stagione.

Neanche il tempo di finire che in qualche maniera si ricomincia. Mentre è ancora in corso la stagione 2025-2026 e dobbiamo scoprire ancora l’ultima promossa in serie B ecco pronto subito un passaggio fondamentale del 2026-2027: il calendario del campionato di calcio di serie A. Il calcio italiano del resto non può certo occuparsi dei mondiali. Oggi alle 18,30 nel teatro Regio di Parma il sorteggio della sequenza di partite seguendo dei criteri precisi, auspicabilmente migliori di quelli che hanno portato ad esempio a un derby all’ultima giornata. Anche il calendario asimmetrico è una cosa che andrebbe abolita ma non succederà, almeno per quest’anno. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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