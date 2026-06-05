Serie A | oggi il calendario il Lecce scopre la sequenza delle avversarie Tennis oggi un italiano in finale al Roland Garros

Da noinotizie.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi è stato reso noto il calendario della stagione 2026-2027 di Serie A. Il Lecce conosce già l’ordine delle prossime avversarie, mentre nel tennis un italiano si trova in finale al Roland Garros. La stagione 2025-2026 è ancora in corso, con le promozioni in Serie B da definire, ma il focus si sposta subito sul campionato di calcio del prossimo anno.

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Neanche il tempo di finire che in qualche maniera si ricomincia. Mentre è ancora in corso la stagione 2025-2026 e dobbiamo scoprire ancora l’ultima promossa in serie B ecco pronto subito un passaggio fondamentale del 2026-2027: il calendario del campionato di calcio di serie A. Il calcio italiano del resto non può certo occuparsi dei mondiali. Oggi alle 18,30 nel teatro Regio di Parma il sorteggio della sequenza di partite seguendo dei criteri precisi, auspicabilmente migliori di quelli che hanno portato ad esempio a un derby all’ultima giornata. Anche il calendario asimmetrico è una cosa che andrebbe abolita ma non succederà, almeno per quest’anno. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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