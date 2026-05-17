Napoli Conte addio | il nome scelto da ADL come nuovo allenatore

Dopo la partita contro il Pisa, le dichiarazioni dell’allenatore e la qualificazione matematica in Champions League hanno portato a un cambiamento importante nel club di Napoli. La società ha annunciato ufficialmente che l’allenatore non continuerà alla guida della squadra, aprendo così a una fase di rinnovamento. La decisione è stata comunicata in un momento di passaggio, a poche settimane dalla fine della stagione sportiva. La squadra si prepara ora a un nuovo allenatore, scelto tra le opzioni disponibili.

Le parole di Antonio Conte nel post partita contro il Pisa, unite alla qualificazione aritmetica in Champions League, hanno lasciato una sensazione chiara nell’ambiente Napoli: quella di un ciclo vicino alla conclusione. Toni freddi, riflessioni profonde e riferimenti al futuro che, per molti tifosi, sono sembrati il preludio di un addio ormai sempre più probabile al termine della stagione. Nonostante il lavoro straordinario svolto e i risultati riportati in azzurro, il rapporto con la società potrebbe essere arrivato a un punto decisivo. Nel frattempo Aurelio De Laurentiis starebbe già programmando il futuro. Il presidente vuole evitare di farsi trovare impreparato e avrebbe accelerato i contatti per il nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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