Il Napoli punta Can Uzum dell’Eintracht
Il Napoli sta valutando l'acquisto di Can Uzum, centrocampista turco dell’Eintracht Francoforte. La società partenopea ha inserito il giocatore nella lista dei possibili acquisti, anche se continua a monitorare altre opzioni. La trattativa non è ancora in fase avanzata e non ci sono dettagli sui tempi o sulle modalità di eventuale trasferimento. Uzum è considerato un profilo di interesse per il reparto centrale della squadra.
Spunta un nome nuovo per il centrocampo del Napoli: la dirigenza partenopea ha messo nel mirino il turco Can Uzum dell’Eintracht Francoforte. “Ma non per questo lo scouting del Napoli sta a guardare. Anzi. Nelle scorse ore sono state chieste informazioni per Can Uzun, il tuttocampista turco nato in Germania e di proprietà dell’Eintracht. Classe 2005, nell’ultima stagione è andato in doppia cifra tra Bundesliga e Champions League, sicuramente a Francoforte vorranno fare cassa e c’è già la fila per lui. Sarebbe uno dei pochi acquisti da sposare anche per Allegri”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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