L’Arsenal punta sul trasferimento di Nathaniel Brown dall’Eintracht Francoforte

Notizia in breve

L’Arsenal sta cercando di portare in Inghilterra Nathaniel Brown, attualmente in forza all’Eintracht Francoforte. La trattativa è in corso e si parla di un possibile trasferimento. Brown, che gioca come attaccante, è stato visto in azione con la maglia dell’Eintracht, ma non ci sono ancora annunci ufficiali. La società inglese sarebbe interessata a concludere l’affare nel prossimo mercato.