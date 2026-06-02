L’Arsenal punta sul trasferimento di Nathaniel Brown dall’Eintracht Francoforte
L’Arsenal sta cercando di portare in Inghilterra Nathaniel Brown, attualmente in forza all’Eintracht Francoforte. La trattativa è in corso e si parla di un possibile trasferimento. Brown, che gioca come attaccante, è stato visto in azione con la maglia dell’Eintracht, ma non ci sono ancora annunci ufficiali. La società inglese sarebbe interessata a concludere l’affare nel prossimo mercato.
Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Nathaniel Brown in azione per l’Eintracht Francoforte contro il Borussia Dortmund (foto di Leon Kügeler, Justin SetterfieldGetty Images) Secondo quanto riferito, l’Arsenal ha il terzino sinistro dell’Eintracht Francoforte Nathaniel Brown su una lunga lista di obiettivi di trasferimento per questa estate. Non è ancora chiaro se il nazionale americano sia visto come una priorità per i Gunners, ma secondo l’Athletic è una delle opzioni di terzino sinistro apprezzate. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Ciò conferma anche la nostra precedente esclusiva di qualche mese fa secondo cui Brown era qualcuno che l’Arsenal teneva d’occhio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Notizie e thread social correlati
Pronostico Eintracht Francoforte-Lipsia: sesta volta di filaLa partita tra Eintracht Francoforte e Lipsia si disputerà sabato per la trentesima giornata di Bundesliga.
Pronostici Eintracht Francoforte-Stoccarda: l’ultimo sforzo prima di esultareDomani si gioca la partita tra l’Eintracht Francoforte e lo Stoccarda, due squadre di Bundesliga.