Il Napoli e l’inchiesta di Bari su De Laurentiis e figlio | certi della nostra correttezza

Il Napoli e i rappresentanti di De Laurentiis hanno dichiarato di essere tranquilli riguardo all'inchiesta aperta dalla Procura di Bari, che coinvolge anche il figlio del presidente. Attualmente sono in corso alcune perquisizioni, anche nella sede del club. La società ha comunicato informalmente di mantenere la massima serenità e di essere certa della propria correttezza.

Filtra massima serenità dai De Laurentiis e dal Napoli in merito all’iniziativa giudiziaria della Procura di Bari. Mentre sono in corso alcune perquisizioni, anche nella sede del club azzurro, la società fa conoscere informalmente la sua posizione. Ma è altamente possibile che in giornata arrivi anche un comunicato ufficiale nel quale si replicherà alle accuse mosse nell'ambito dell'indagine scaturita da approfondimenti su bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione della società barese. Tra le contestazioni c'è il trasferimento del portiere Elia Caprile dal Bari al Napoli che poi a sua volta lo ha ceduto al Cagliari. Ma come detto il club e la sua dirigenza fanno sapere di essere tranquilli e in merito ad altre vicende si ricorda l'assoluzione nel processo sportivo per le plusvalenze. 🔗 Leggi su Napoli.repubblica.it

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De Laurentiis e il figlio Luigi indagati per bancarotta fraudolenta

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