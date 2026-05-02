Nel 1334, nel Monferrato, si svolse un processo per eresia che coinvolse un manoscritto trovato in un convento di Cassine. Il documento, di cui si ignorano i contenuti, ha suscitato domande sulla connessione tra la natura e le accuse di eresia avanzate dal potere dell’epoca. La vicenda si svolse in un contesto storico caratterizzato da tensioni religiose e politiche, lasciando un segno nel mistero di quel periodo.

? Cosa scoprirai Cosa nascondeva davvero il manoscritto ritrovato nel convento di Cassine?. Come ha fatto il potere a trasformare la natura in eresia?. Chi ha manipolato la paura per isolare la donna Freja?. Perché il giudizio seguiva il ritmo delle ore liturgiche monastiche?.? In Breve Iacopo Bellingeri e Gregorio Guasco gestiscono l'inchiesta tra le pievi dell'Alto Monferrato.. Il processo si svolge tra la seconda settimana d'Avvento 1334 e il 1335.. Il ritrovamento del manoscritto avviene presso il convento dei Cappuccini di Cassine.. Il conflitto coinvolge il Boscum Communis situato tra le province di Alessandria e Asti.. Nel 1334, durante il periodo dell’Avvento, un processo per eresia e stregoneria nel Monferrato scuote le fondamenta di una comunità rurale legata ai ritmi della natura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monferrato, 1334: il mistero del processo per eresia nel bosco

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