Monferrato 1334 | il mistero del processo per eresia nel bosco
Nel 1334, nel Monferrato, si svolse un processo per eresia che coinvolse un manoscritto trovato in un convento di Cassine. Il documento, di cui si ignorano i contenuti, ha suscitato domande sulla connessione tra la natura e le accuse di eresia avanzate dal potere dell’epoca. La vicenda si svolse in un contesto storico caratterizzato da tensioni religiose e politiche, lasciando un segno nel mistero di quel periodo.
? Cosa scoprirai Cosa nascondeva davvero il manoscritto ritrovato nel convento di Cassine?. Come ha fatto il potere a trasformare la natura in eresia?. Chi ha manipolato la paura per isolare la donna Freja?. Perché il giudizio seguiva il ritmo delle ore liturgiche monastiche?.? In Breve Iacopo Bellingeri e Gregorio Guasco gestiscono l'inchiesta tra le pievi dell'Alto Monferrato.. Il processo si svolge tra la seconda settimana d'Avvento 1334 e il 1335.. Il ritrovamento del manoscritto avviene presso il convento dei Cappuccini di Cassine.. Il conflitto coinvolge il Boscum Communis situato tra le province di Alessandria e Asti.. Nel 1334, durante il periodo dell’Avvento, un processo per eresia e stregoneria nel Monferrato scuote le fondamenta di una comunità rurale legata ai ritmi della natura.🔗 Leggi su Ameve.eu
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