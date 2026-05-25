il mistero di piera pinna scomparsa da otto mesi meritiamo risposte

Otto mesi dopo la scomparsa, le sorelle e le nipoti di Pietrina Pinna chiedono risposte. La donna è scomparsa nei boschi di Medicina di Pescia e da allora nessuna traccia è stata trovata. I familiari hanno pubblicato un messaggio sui social, sottolineando che il suo nome e la sua vita sembrano aver perso significato da quel giorno. La famiglia continua a cercare informazioni e aggiornamenti sulla vicenda.

San Miniato (Pisa), 26 maggio 2026 – Uno sfogo amaro quello di sorelle e nipoti sui social: “Otto mesi in cui il nome e la vita di Pietrina Pinna hanno perso senso, da quando, è scomparsa nei boschi di Medicina di Pescia ”. Piera, titolare di un’azienda agricole di San Miniato, è diventata un fantasma, dopo essere entrata il 21 settembre scorso nel bosco a cercare funghi. Fu il marito Remo, 85 anni, a dare l’allarme – ricordiamo – quando la donna non si presentò all’appuntamento che si erano dati allo stradello davanti al bosco. Un bosco passato al setaccio per giorni, frequentatissimo da fungaioli e cacciatori. Anche quel giorno. Ma nessuno – nonostante gli appelli – si è fatto avanti per dire di aver visto Piera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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