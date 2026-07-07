Nel giugno 2025, durante una partita tra Norvegia e Italia, la Norvegia vinse 3-0. Prima di quell'incontro, un ex allenatore norvegese commentò che il calcio norvegese non era mai stato così forte, evidenziando un cambiamento rispetto al passato. La vittoria si inserisce in un contesto di crescita del calcio norvegese, che ha portato alla scoperta di una squadra emergente capace di competere a livelli superiori.

“Siete sempre l’Italia, ma non c’è mai stata una Norvegia così”. Parlando alla Gazzetta prima di Norvegia-Italia 3-0, giugno 2025, il disastro che portò all’esonero di Spalletti e alla scoperta della forza emergente del calcio europeo, Egil “Drillo” Olsen spiegò quello che stava succedendo a Oslo e dintorni. Lui è il santone del calcio norvegese, era il ct che negli anni 90 incrociò più volte la strada degli azzurri e venne eliminato a Usa 94 e Francia 98 da noi. C’è un calcio norvegese prima di Olsen e poi dopo, quello del futuro che oggi ha raggiunto livelli inaspettati grazie alla sua lezione. La domanda che tutti ora si fanno è: dove può arrivare la Norvegia di Haaland e del ct Solbakken? Tutto nasce dalla visione di Olsen, pensatore, marxista, rivoluzionario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il miracolo Norvegia non è un caso: Haaland e non solo, ecco perché può vincere il Mondiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Velocità e istinto: Antonelli ha convinto tutti. Ecco perché può vincere il MondialeIl pilota di Formula 1 ha dimostrato una grande capacità di reazione nel corso dell'ultimo Gran Premio, convincendo la squadra e i commentatori con...

La Norvegia ora fa paura: può vincere il Mondiale? Quote dimezzateLa Norvegia ha battuto il Brasile, portandosi tra le prime otto squadre del Mondiale.

Temi più discussi: La Norvegia non ha battuto il Brasile. Ha battuto un ricordo; La Norvegia e quel miracolo vichingo che ha conquistato il mondo; Norvegia, il ct Solbakken era clinicamente morto, poi il miracolo. Mia madre aveva già preparato i funerali. La storia dell'allenatore; Ottavi Mondiali 2026, Brasile-Norvegia: formazioni, orario e dove vederla in tv e diretta streaming.

Per dire o sono un veggente o ne capisco di più di tanti di quelli che stanno in tv a parlare di pallone. Visto che per me non è un miracolo, ne ero sicuro. ahah E ora manca solo un turno x concretizzare la mia previsione Norvegia in semifinale. #BrasileN x.com

Miracolo di Haaland? No: soldi, un piano e una donna. Dentro il fenomeno della NorvegiaL'eliminazione del Brasile da parte dei baltici è tutt'altro che casuale. Programmazione, investimenti ingenti e un piano di sviluppo del talento hanno reso grande questa Nazionale ... tuttosport.com

Norvegia, il ct Solbakken era clinicamente morto, poi il miracolo. Mia madre aveva già preparato i funerali. La storia dell'allenatoreStåle Solbakken ha qualcosa in comune con la sua Norvegia: entrambi sono sopravvissuti, il ct da un infarto nel 2001, mentre la squadra ... msn.com