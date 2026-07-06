La Norvegia ora fa paura | può vincere il Mondiale? Quote dimezzate

Notizia in breve

La Norvegia ha battuto il Brasile, portandosi tra le prime otto squadre del Mondiale. Le quote per la vittoria sono state dimezzate dopo il risultato, che ha sorpreso gli scommettitori. La squadra di Haaland si avvicina alle fasi finali, con una performance che ha rivoluzionato le aspettative. Ora, la possibilità di vincere il torneo sembra più concreta rispetto a qualche giorno fa.