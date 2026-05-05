Il pilota di Formula 1 ha dimostrato una grande capacità di reazione nel corso dell'ultimo Gran Premio, convincendo la squadra e i commentatori con le sue prestazioni rapide e decise. Durante la gara di Miami, ha mantenuto un ritmo elevato nonostante la pressione degli avversari, sottolineando la sua determinazione e il suo istinto. La sua posizione in classifica e le performance recenti lo rendono uno dei favoriti per il campionato mondiale.

L’ aria, là in alto, non è facile da respirare. Sulla vetta di una montagna che ha scalato in fretta, Kimi Antonelli ha però dimostrato domenica a Miami di saper prendere fiato a pieni polmoni. Era arrivato negli Stati Uniti, dopo quattro settimane di pausa dalla Formula 1, nel ruolo inedito del più giovane leader del Mondiale di sempre: tutti gli occhi addosso, come mai avuti prima, tra aspettative e sogni che di giorno in giorno si fanno più grandi. Con la leggerezza di chi trova il tempo per tirare torte di panna in faccia ai membri del suo team, la Mercedes, e la giovinezza di chi ancora non può bere lo champagne sul podio perché non ha...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Velocità e istinto: Antonelli ha convinto tutti. Ecco perché può vincere il Mondiale

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Esuberanza, leggerezza e consapevolezza, ma non solo: perché Kimi Antonelli può davvero vincere il MondialeProvate a ricordarvi dove eravate il 19 marzo 2006, giorno dell’ultima vittoria italiana in Formula 1 di Giancarlo Fisichella in Malesia nel 2006.

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