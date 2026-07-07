Il mio nome è Orson Welles il nuovo podcast del Museo del Cinema di Torino

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino ha annunciato il lancio di un nuovo e stimolante progetto audio intitolato Il mio nome è Orson Welles. Si tratta di un podcast in quattro puntate interamente dedicato a uno dei registi e interpreti più rivoluzionari, geniali e poliedrici della storia del cinema mondiale. Il progetto nasce come naturale approfondimento dell’omonima mostra temporanea ospitata all’interno della Mole Antonelliana e debutterà ufficialmente a partire dal 9 luglio 2026, con la pubblicazione di un nuovo episodio a cadenza settimanale sul canale Spotify ufficiale dell’istituzione torinese. La serie audio, moderata e condotta da Lorenzo Orsi, si propone di esplorare l’universo creativo, artistico e umano del celebre cineasta. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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