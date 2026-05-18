Al Museo del Cinema brilla Orson Welles

Da quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino partecipa anche quest’anno alla Notte Europea dei Musei, che si svolge il 23 maggio. L’evento coinvolge numerosi musei in Europa, offrendo aperture straordinarie e programmi speciali. La notte dedicata alla cultura e all’arte permette al pubblico di visitare le esposizioni in orari serali e notturni. Quest’anno, il museo torinese annuncia iniziative dedicate a figure storiche del cinema, tra cui uno speciale omaggio a Orson Welles.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Anche quest’anno il Museo Nazionale del Cinema di Torino aderisce il 23 maggio alla Notte Europea dei Musei, l’iniziativa che coinvolge oltre 2.000 istituzioni in quasi 40 Paesi europei. Per l’occasione, il Museo Nazionale del Cinema propone un’apertura straordinaria serale fino alle 22 (ultimo ingresso ore 21) con ingresso a tariffa ridotta a partire dalle ore 19. Sono inoltre previste alle ore 18, 19,15 e 20,30 tre visite guidate alla cupola e alle ore 19:30 una visita gratuita alla mostra My name is Orson Welles. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

al museo del cinema brilla orson welles
© Quotidiano.net - Al Museo del Cinema brilla Orson Welles
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Il genio di Orson Welles conquista Torino: mostra evento al Museo del Cinema

Orson Welles a Torino: 400 opere e 18 metri di cinema alla MoleLa Mole Antonelliana di Torino accoglierà dal primo giorno di aprile fino al quinto mese dell’autunno del 2026 il genio che ha ridefinito le regole...

museo del cinema al museo del cinemaIl Museo Nazionale del Cinema di Torino aderisce alla Notte Europea dei MuseiAnche quest'anno il Museo Nazionale del Cinema di Torino aderisce il 23 maggio alla Notte Europea dei Musei, l'iniziativa che coinvolge oltre 2.000 istituzioni in quasi 40 Paesi europei. (ANSA) ... ansa.it

Al Museo del Cinema nasce il progetto Torino EncountersNasce Torino Encounter, il primo progetto cinematografico del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Ideato in occasione del 25esimo anniversario della sua inaugurazione alla Mole Antonelliana, punta a ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web