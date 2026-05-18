Al Museo del Cinema brilla Orson Welles

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino partecipa anche quest’anno alla Notte Europea dei Musei, che si svolge il 23 maggio. L’evento coinvolge numerosi musei in Europa, offrendo aperture straordinarie e programmi speciali. La notte dedicata alla cultura e all’arte permette al pubblico di visitare le esposizioni in orari serali e notturni. Quest’anno, il museo torinese annuncia iniziative dedicate a figure storiche del cinema, tra cui uno speciale omaggio a Orson Welles.

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