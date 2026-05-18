Al Museo del Cinema brilla Orson Welles
Il Museo Nazionale del Cinema di Torino partecipa anche quest’anno alla Notte Europea dei Musei, che si svolge il 23 maggio. L’evento coinvolge numerosi musei in Europa, offrendo aperture straordinarie e programmi speciali. La notte dedicata alla cultura e all’arte permette al pubblico di visitare le esposizioni in orari serali e notturni. Quest’anno, il museo torinese annuncia iniziative dedicate a figure storiche del cinema, tra cui uno speciale omaggio a Orson Welles.
Anche quest’anno il Museo Nazionale del Cinema di Torino aderisce il 23 maggio alla Notte Europea dei Musei, l’iniziativa che coinvolge oltre 2.000 istituzioni in quasi 40 Paesi europei. Per l’occasione, il Museo Nazionale del Cinema propone un’apertura straordinaria serale fino alle 22 (ultimo ingresso ore 21) con ingresso a tariffa ridotta a partire dalle ore 19. Sono inoltre previste alle ore 18, 19,15 e 20,30 tre visite guidate alla cupola e alle ore 19:30 una visita gratuita alla mostra My name is Orson Welles. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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