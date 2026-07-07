Il mercato del lavoro a Bergamo regge l’urto dell’instabilità | costante il fabbisogno di operai specializzati

Nel primo trimestre del 2026, il mercato del lavoro a Bergamo ha mostrato stabilità, nonostante il contesto internazionale caratterizzato da aumenti di incertezza. Alla fine di febbraio, si sono verificati eventi militari tra Stati Uniti, Israele e Iran, mentre le tensioni sui mercati energetici sono rimaste elevate. Nonostante queste situazioni, la domanda di operai specializzati è rimasta costante.

Il primo trimestre del 2026 si è svolto in un contesto internazionale caratterizzato da un marcato aumento dell’incertezza, accentuatasi alla fine di febbraio con l’escalation militare tra Stati Uniti, Israele e Iran e con il permanere di forti tensioni sui mercati energetici. Nonostante ciò, l’economia italiana ha mostrato, secondo i conti economici trimestrali dell’Istat, una moderata capacità di tenuta: il PIL è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% su base annua. Gli investimenti hanno continuato a sostenere la crescita, anche grazie alle risorse del PNRR, l’export è aumentato, mentre il peggioramento della fiducia delle famiglie e il permanere di un’inflazione elevata hanno frenato la domanda interna. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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