A Bergamo, nel 2025, si prevede un aumento di 2.110 aperture nel settore terziario, con un saldo positivo di 166 attività rispetto all’anno precedente. Mentre il numero di negozi diminuisce, cresce l’offerta di servizi, secondo i dati raccolti da Confcommercio. Il settore turistico si conferma in crescita, contribuendo alla vivacità economica della città. Le attività più tradizionali mostrano segnali di rallentamento, ma il settore complessivo si mantiene in salute grazie all’espansione dei servizi e alla presenza di flussi turistici rilevanti.

IL BILANCIO. Saldo positivo (+166) ma le attività tradizionali rallentano. Fusini (Confcommercio): «Bene anche il turismo, la città è attrattiva». I dati «fotografano» un sistema economico ancora dinamico, capace di mantenere un saldo positivo pur dentro una fase di profondi mutamenti che vede arretrare le attività tradizionali e avanzare servizi, turismo e nuove forme di impresa. Il terziario bergamasco regge l’urto di un mercato in trasformazione e lo fa cambiando volto. A livello provinciale, il 2025 ha fatto registrare 2.110 aperture contro 1.944 chiusure, con un saldo positivo di 166 imprese. Nel capoluogo, che conferma la sua attrattività, sono nate 517 attività, a fronte di 405 cessazioni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, il terziario regge l’urto: 2.110 aperture nel 2025. «Meno negozi, più servizi»

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