Il Napoli ha presentato la nuova maglia per la stagione 2026-2027, in occasione delle celebrazioni del Centenario. La divisa, svelata a bordo della MSC World Europa, riprende il simbolo del Corsiero del Sole sul petto e presenta dettagli cromatici ispirati agli anni Ottanta. La cerimonia ha segnato l’avvio delle iniziative per il centenario del club, con un design che richiama la storia e guarda al futuro.

Il Napoli inaugura ufficialmente le celebrazioni del Centenario con una maglia che richiama la propria storia e guarda al futuro. A bordo della MSC World Europa, il club ha svelato la nuova divisa home 2026-2027, caratterizzata dal ritorno del Corsiero del Sole sul petto e da richiami cromatici agli anni d’oro degli anni Ottanta. Come racconta Il Mattino, la presentazione è stata accompagnata da un evento ricco di emozioni, simboli e messaggi destinati a segnare l’inizio del secondo secolo della società azzurra. Tra i momenti più suggestivi della cerimonia c’è stato il video realizzato con l’intelligenza artificiale che ha mostrato Diego Armando Maradona indossare virtualmente la nuova maglia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, il Centenario prende forma: il Corsiero del Sole guida la nuova era azzurra”

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