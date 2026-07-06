Il Napoli oggi alle 15 presenterà la nuova maglia per la stagione 2026-27, l’anno del Centenario del club che andrà in scena l’1 agosto. La presentazione della nuova maglia del Napoli. A bordo della Msc World Europa, ci sarà la presentazione della maglia home ispirata ai 100 anni, dove in bella vista ci sarà il nuovo logo “ceNto”, come riportato dal Corriere dello Sport. Non mancherà il Corsiero del Sole che anticamente simboleggiava la città e fu scelto nel 1926 da Ascarelli come icona della società appena nata. All’evento sarà presidente il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis insieme al sindaco Manfredi e il presidente regionale Fico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, oggi alle 15 la presentazione della nuova maglia del Centenario (con il Corsiero del Sole)

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INTER E NIKE PRESENTANO LA NUOVA MAGLIA HOME PER LA STAGIONE 2026/27

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