Il Leeds United ha deciso di trasferirsi per Orjan Nyland

Il Leeds United sta valutando un trasferimento per il portiere norvegese Orjan Nyland, attualmente senza contratto dopo aver lasciato il Siviglia. Nyland, che ha giocato la Coppa del Mondo con la nazionale, è libero da vincoli contrattuali. La società ha mostrato interesse per il portiere, che ha avuto una buona prestazione in Qatar. La trattativa è ancora in fase di definizione, nessun accordo ufficiale è stato annunciato.

Notizia fresca giunta in redazione: Il Leeds United potrebbe fare una mossa per il portiere della nazionale norvegese Orjan Nyland. Attualmente è un agente libero dopo la scadenza del suo contratto con il Siviglia, ed è stato eccezionale per il suo paese nella Coppa del Mondo in corso. Secondo Mick Brown, il Leeds potrebbe cercare di ingaggiare il giocatore quest’estate. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Il Leeds tiene d’occhio Nyland. “Sono consapevoli di aver bisogno di un nuovo portiere e gli osservatori hanno tenuto d’occhio alcuni dei loro obiettivi, mentre terranno d’occhio anche la Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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