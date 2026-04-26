Il Chelsea ha superato il Leeds United 1-0 a Wembley, qualificandosi per la finale di FA Cup. Questa partita è la prima del club dopo l’esonero dell’allenatore precedente. Enzo ha segnato il gol decisivo, portando i Blues avanti nel torneo. La sfida si è svolta senza particolari incidenti e ha visto una presenza significativa di pubblico. I tifosi hanno assistito a una vittoria importante per il club, che ora si prepara alla prossima fase della competizione.

2026-04-26 18:01:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: La prima partita del Chelsea dopo l’esonero di Liam Rosenior da capo allenatore ha visto i Blues raggiungere la finale di FA Cup battendo il Leeds United 1-0 a Wembley. Con Calum McFarlane alla guida ad interim per la seconda volta in questa stagione dopo la partenza di Rosenior mercoledì, il Chelsea è migliorato molto dopo la sconfitta per 3-0 contro Brighton e Hove Albion che ha posto fine al suo mandato. L’inizio forte della semifinale viene premiato quando Enzo Fernandez colpisce di testa il cross dalla destra di Pedro Neto sbloccando la situazione, e questo si rivela il contributo decisivo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Chelsea – Leeds United 1-0: Enzo guida i Blues alla finale di FA Cup

ShockingLiam Rosenior sacked by Chelsea after three months in charge

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