Il Leeds United ha ottenuto una vittoria per 3-1 contro il Burnley, che si trova in condizioni di retrocessione e senza allenatore. La partita si è svolta il 1° maggio 2026 e ha portato i padroni di casa a guadagnare nove punti di vantaggio sugli ultimi tre posti in classifica. La vittoria ha rafforzato le possibilità del Leeds di mantenere la categoria nella stagione in corso.

Il Leeds United ha quasi confermato la sopravvivenza della Premier League vincendo per 3-1 sul Burnley retrocesso e senza allenatore, spostandosi di nove punti sugli ultimi tre. Noah Okafor ha completato una brillante mossa di squadra al 52' quando il Leeds ha preso il comando, e Dominic Calvert-Lewin ha poi mandato Elland Road in modalità party realizzando il 3-0. Loum Tchaouna ne ha ritirato uno da Burnley, ma alla fine si è rivelata niente più che una consolazione per i Clarets alla fine di una settimana che ha visto l’allenatore Scott Parker lasciare il suo incarico. Anche se il Tottenham riesce a ottenere un risultato a sorpresa a Villa Park, il Leeds può assicurarsi la sopravvivenza una settimana lunedì quando affronterà gli Spurs nel nord di Londra.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Leeds United – Burnley 3-1: i padroni di casa si lanciano verso la salvezza

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Leeds United-Burnley: notizie confermate sulla squadra per lo scontro chiave della PL2026-05-01 19:45:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.

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