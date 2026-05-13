Analisi delle acque | la stagione parte con 82 punti promossi ma scattano i primi divieti

La stagione balneare inizia con 82 punti promossi nelle analisi delle acque marine condotte da Arpae. Tuttavia, contestualmente, sono stati adottati i primi divieti di balneazione in alcune aree a causa di superamenti dei limiti consentiti. I monitoraggi periodici, svolti regolarmente, continuano a verificare la qualità delle acque e a garantire la sicurezza dei fruitori delle spiagge.

Sono ripresi i monitoraggi periodici sulle acque marine svolti da Arpae a tutela della salute dei bagnanti. Il primo campionamento pre-stagione previsto nei 100 punti della riviera è stato effettuato l'11 maggio. Il monitoraggio in 14 punti nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena è stato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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