Primo Maggio in sicurezza | scattano i divieti in Piazza Maggiore

In vista delle celebrazioni per la Festa dei Lavoratori, il Comune di Bologna ha emesso un’ordinanza che introduce divieti e misure di sicurezza in Piazza Maggiore. L’ordinanza riguarda il piano straordinario per garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni in programma nel centro cittadino. Queste disposizioni sono state adottate in previsione delle celebrazioni del Primo Maggio, con l’obiettivo di assicurare l’ordine pubblico e la sicurezza dei partecipanti.

In vista delle celebrazioni per la Festa dei Lavoratori, il Comune di Bologna ha emanato l'ordinanza relativa al piano straordinario per la sicurezza urbana e il corretto svolgimento delle manifestazioni previste nel cuore della città.Orari e zone interessateL’ordinanza firmata dal sindaco entra.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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