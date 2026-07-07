È stato inaugurato un grande hub logistico, tra i più grandi d’Europa, con un investimento di 180 milioni di euro. Si tratta di un’infrastruttura che coinvolge direttamente la regione, rappresentando un punto di riferimento per il settore. L’apertura segna un passo importante per l’economia locale, che si sta orientando verso servizi, commercio, digitalizzazione e sostenibilità, partendo dai settori tradizionali di industria e agricoltura.

Quello che oggi vediamo operativo è un Hub logistico tra i più grandi d’Europa. È un grande giorno per Jesi, per la Vallesina e per le Marche. Oggi è anche un giorno di risveglio per un’economia che partendo dall’industria e dall’agricoltura, può guardare alla frontiera dei servizi, del commercio, della digitalizzazione e della sostenibilità. Jesi e la Vallesina giocano una partita importante in uno scacchiere internazionale e mondiale". Così Massimo Stronati, presidente di Interporto Marche, battezza l’accensione dei motori del polo Amazon a Jesi. Un debutto storico per un investimento da 180 milioni di euro che promette di rivoluzionare l’economia regionale, ma che porta con sé un carico di riflessioni sul futuro e code polemiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il giorno del risveglio: "Investiti 180 milioni per rivoluzionare l’economia regionale"

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