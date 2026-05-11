Più qualità e meno costi | il piano regionale per rivoluzionare il settore della pesca
Il piano regionale per il settore della pesca prevede interventi specifici su infrastrutture di sbarco e impianti per i mercati ittici. Sono previsti lavori per migliorare la sicurezza e l’efficienza delle attività portuali, con l’obiettivo di offrire maggiore qualità ai servizi e ridurre i costi operativi. Le iniziative riguardano soprattutto le strutture utilizzate per la pesca e la commercializzazione del pescato.
Dalle infrastrutture per lo sbarco del pescato agli impianti a servizio dei mercati ittici, passando per interventi destinati a migliorare sicurezza, efficienza e operatività delle attività portuali legate alla pesca. La Regione Emilia-Romagna investe oltre 2,1 milioni di euro per sostenere tre.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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