Un video pubblicato sui social nel 2024 mostra Flavio Briatore chiamare “cretino” chi acquista il cono gourmet “Scettro del Re” venduto a 95 euro dalla gelateria Mokambo di Ruvo di Puglia. Il video ha riacceso il dibattito sul prezzo del gelato, con alcune persone che criticano l’alto costo e altre che difendono la scelta del locale. La gelateria non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Lo “Scettro del Re”, il celebre cono gourmet della gelateria Mokambo di Ruvo di Puglia, è tornato al centro dell’attenzione. Il motivo è il ritorno sui social di un video del 2024 in cui Flavio Briatore definiva “cretino” chi fosse disposto a spendere una cifra così elevata per un gelato. Nel frattempo, però, il prezzo del cono è aumentato: dai 70 euro iniziali è passato a 95 euro, complice l’inflazione e la crescente notorietà del prodotto. La replica della gelateria alle critiche. La risposta della gelateria pugliese non si è fatta attendere. Attraverso i social sono stati rilanciati alcuni contenuti a difesa del... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Il gelato da 95 euro torna a far discutere: lo “Scettro del Re” riaccende il dibattito dopo le parole di Briatore

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